На саммите G7 во Франции приняты заявления по вопросам рака, эпидемии Эболы и партнерства Саммит лидеров «Большой семерки» продолжается в французском городе Эвиан-ле-Бен под председательством президента Франции Эммануэля Макрона

На саммите лидеров «Большой семерки» (G7), проходящем в французском городе Эвиан-ле-Бен, опубликованы три совместных заявления, посвященные борьбе с раком, борьбе с эпидемией Эболы и международному сотрудничеству.

Саммит лидеров «Большой семерки» продолжается в французском городе Эвиан-ле-Бен под председательством президента Франции Эммануэля Макрона.

16 июня в рамках саммита состоялись заседания под названиями «Укрепление мира и безопасности для Украины и Европы», «Преодоление кризисов на Ближнем Востоке и обеспечение стабильности» и «Создание нового партнерства и восстановление международной солидарности».

В рамках саммита были приняты три совместных заявления, касающихся взаимовыгодных партнерств, борьбы с раком и эпидемией Эболы.

В заявлении о взаимовыгодных партнерствах, поддержанном не только странами «Большой семерки», но и Кенией и Южной Кореей, лидеры вновь подтвердили свою приверженность международному сотрудничеству в области финансирования развития и инвестиций, являющихся вектором общего благосостояния.

Лидеры заявили, что их важнейшими общими целями являются стимулирование устойчивого роста, сокращение бедности и укрепление международной устойчивости к глобальным потрясениям.

В совместном заявлении, направленном на ускорение борьбы с раком, напомнили, что рак ежегодно уносит жизни около 10 миллионов человек, и обратили внимание на то, что к 2050 году число новых случаев рака увеличится на 80 %, что может стать все более тяжелым «бременем» для обществ, систем здравоохранения и экономик стран.

В декларации подчеркивается необходимость улучшения скрининга, диагностики и лечения рака, а также доступа к этим услугам; при этом особо отмечается, что борьба с раком должна быть ускорена с учетом технологических достижений.

В документе отмечается, что необходимо углублять международное научное сотрудничество, расширять доступ всех людей к качественному лечению рака, а также ускорить сбор данных о раке в детском, подростковом и молодом взрослом возрасте.

В данном заявлении отмечается, что призыв стран «Большой семерки» к борьбе с раком поддержали также Бразилия, Египет, Индия и Южная Корея.

Лидеры опубликовали совместное заявление в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. В заявлении, поддержанном не только лидерами стран «Большой семерки», но и Египтом, Индией, Кенией и Южной Кореей, содержится призыв к решительным и скоординированным мерам в ответ на угрозы здравоохранению, создаваемые этой вспышкой.

Авторы заявления отмечают, что региональные конфликты в ДРК затрудняют борьбу со вспышкой, и подчеркивается, что общей целью является предотвращение дальнейшего распространения этой вспышки.

Согласно этой информации, «Группа семи» готова мобилизовать медицинские и людские ресурсы для смягчения последствий вспышки, а также разработать специальные методы лечения, включая тестирование и вакцинацию, для борьбы с болезнью.

По информации национальных СМИ со ссылкой на французский дипломатический источник, лидеры «Группы семи» договорились усилить давление на Россию с помощью санкций в отношении ископаемого топлива.

Тот же источник сообщил, что страны «Группы семи» предоставят Украине средства противовоздушной обороны, а также другие средства для обеспечения более эффективной защиты страны.