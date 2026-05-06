На российском полигоне «Кура» на Камчатке начались ракетные испытания Ракетные испытания продлятся до 10 мая

На полигоне «Кура» в Усть-Камчатском муниципальном округе в Камчатском Крае РФ с 6 мая начались ракетные испытания. Об этом сообщает МЧС Камчатского края.



«Министерство обороны Российской Федерации предупреждают жителей региона о проведении испытаний на полигоне «Кура» в Усть-Камчатском муниципальном округе в период с 6 по 10 мая включительно. Жителей призывают воздержаться от посещения полигона и близлежащих территорий в указанный срок», — говорится в сообщении.



Ракетный полигон «Кура» — испытательный объект Космических войск ВКС России, расположенный на полуострове Камчатка в районе поселка Ключи (военный городок Ключи-20), примерно в 500 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Полигон находится в труднодоступной болотистой и малонаселенной местности вблизи реки Озерная.



Основное предназначение полигона — прием головных частей баллистических ракет после испытательных и учебно-боевых пусков, контроль параметров их входа в атмосферу, а также оценка точности поражения целей. Полигон был создан 29 апреля 1955 года и первоначально получил кодовое название «Кама».