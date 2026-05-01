На реке Нармада в Индии перевернулся катер с туристами, погибли 9 человек Девять человек, в том числе пятеро детей, числятся пропавшими без вести

В индийском штате Мадхья-Прадеш перевернулся катер с туристами, в результате чего погибли не менее 9 человек, еще 17 пострадали.

Как сообщили местные СМИ, судно перевернулось на водохранилище Барги на реке Нармада из-за внезапного усиления ветра. Лодка использовалась для туристических прогулок.

Спасателям удалось эвакуировать 24 человека. Пострадавшие доставлены в больницы. Тела девяти погибших обнаружены.

В ходе поисковой операции спасатели нашли тела матери и сына, которые держались за руки.

По последним данным, 9 человек, в том числе пятеро детей, числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются.