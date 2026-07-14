На рейде порта Одесса поражены еще три сухогруза

Nariman Mehdiyev
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны России.
Согласно этой информации, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный») высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.
Ранее минобороны РФ сообщило, что во вторник, 14 июля ударными БПЛА поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса»,
В российском ведомстве утверждают, что «в порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», 12 грузовых автомобилей и бензовоз, осуществляющие перевозку грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ».