Удары также нанесены по объектам портовой инфраструктуры, пяти резервуарам с ГСМ

На рейде порта Одесса поражены еще три сухогруза Удары также нанесены по объектам портовой инфраструктуры, пяти резервуарам с ГСМ

В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны России.

Согласно этой информации, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный») высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Ранее минобороны РФ сообщило, что во вторник, 14 июля ударными БПЛА поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса»,

В российском ведомстве утверждают, что «в порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», 12 грузовых автомобилей и бензовоз, осуществляющие перевозку грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ».