Кейко Фухимори опередила левого кандидата Роберто Санчеса примерно на 50 тыс. голосов и была избрана президентом страны

На президентских выборах в Перу победила кандидат от правой партии Кейко Фухимори опередила левого кандидата Роберто Санчеса примерно на 50 тыс. голосов и была избрана президентом страны

Во втором туре президентских выборов в Перу, состоявшемся 7 июня, победу одержала кандидат от правой партии «Народная сила» (Fuerza Popular) Кейко Фухимори.

По данным местных СМИ, Национальное управление избирательных процессов (ONPE) завершило подсчет голосов.

Согласно официальным результатам, Фухимори опередила левого кандидата Роберто Санчеса примерно на 50 тыс. голосов и была избрана президентом страны.

Ожидается, что Национальный избирательный совет Перу официально объявит победителя 3 июля после завершения спорного избирательного процесса.

Фухимори выступила с заявлением о выборах в своем аккаунте в соцсети американской компании X.

Она отметила, что ONPE изучило 100% протоколов подсчета голосов, а жалобы, касающиеся результатов выборов, были урегулированы. «С каждым днем мы становимся на шаг ближе к тому, чтобы вступить на путь порядка и надежды для всех перуанцев», - заявила Фухимори.

Избирательный процесс в Перу

В Перу, где выборы проходили на фоне стратегического соперничества между США и Китаем, граждане 7 июня пришли на избирательные участки, чтобы определить нового президента страны во втором туре голосования.

По данным Национального управления избирательных процессов (ONPE), сообщалось, что Фухимори лидирует на выборах. Левый кандидат Роберто Санчес, в свою очередь, подал заявление с требованием аннулировать голоса, поданные за рубежом.

Санчес заявил, что не признает результаты выборов, если его возражения по поводу голосов из-за рубежа не будут учтены.