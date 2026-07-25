На площади Азади в Тегеране разместили ракеты «Зульфикар» и «Зулькадир» Для поддержки настроений участников акций на центральных площадях столицы начали демонстрировать военную технику

На площади Азади в Тегеране, столице Ирана, разместили баллистические ракеты «Зульфикар» и «Зулькадир», а также металлический макет мини-подводной лодки.

На фоне продолжающейся эскалации взаимных ударов между Ираном и США, начавшихся после создания параллельного судоходного маршрута в Ормузском проливе, участившиеся в последнее время заявления президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес Тегерана усилили опасения относительно возможного перерастания конфликта в новую войну.

По мере эскалации конфликта в Тегеране вновь начались акции сторонников действующих властей.

Для поддержки настроений участников акций на центральных площадях столицы начали демонстрировать военную технику.

Так, на площади Азади были установлены баллистические ракеты «Зульфикар» и «Зулькадир», а также металлический макет мини-подводной лодки.

Посетители площади могли одновременно наблюдать за мероприятиями на специально оборудованной сцене и ознакомиться с выставленными образцами ракетного вооружения и другой военной техники.