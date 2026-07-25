На площади Азади в Тегеране разместили ракеты «Зульфикар» и «Зулькадир»

Tolga Akbaba, Olga Keskin
25 Июля 2026•Обновить: 25 Июля 2026
На площади Азади в Тегеране, столице Ирана, разместили баллистические ракеты «Зульфикар» и «Зулькадир», а также металлический макет мини-подводной лодки.
На фоне продолжающейся эскалации взаимных ударов между Ираном и США, начавшихся после создания параллельного судоходного маршрута в Ормузском проливе, участившиеся в последнее время заявления президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес Тегерана усилили опасения относительно возможного перерастания конфликта в новую войну.
По мере эскалации конфликта в Тегеране вновь начались акции сторонников действующих властей.
Для поддержки настроений участников акций на центральных площадях столицы начали демонстрировать военную технику.
Так, на площади Азади были установлены баллистические ракеты «Зульфикар» и «Зулькадир», а также металлический макет мини-подводной лодки.
Посетители площади могли одновременно наблюдать за мероприятиями на специально оборудованной сцене и ознакомиться с выставленными образцами ракетного вооружения и другой военной техники.