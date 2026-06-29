На парламентском саммите НАТО призвали усилить поддержку Украины Поддержка Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе должна оставаться приоритетом - председатель парламента Португалии Жозе Педру Агиар Бранку

Председатель Сената Польши Малгожата Кидава-Блоньская, председатель Ассамблеи Республики Португалия Жозе Педру Агиар-Бранку и председатель Национального совета Словакии Рихард Раши заявили о важности поддержки Украины со стороны НАТО.

Кидава-Блоньская, Бранку и Раши выступили на Парламентском саммите НАТО, который проходит в турецком Стамбуле.

Председатель Сената Польши Кидава-Блоньская заявила, что необходимо «повышать устойчивость к действиям России».

«Мы должны поддерживать Украину всеми имеющимися у нас силами», - подчеркнула она.

Кидава-Блоньская также обратила внимание на необходимость дальнейшего повышения оборонной готовности НАТО и развития новых форматов сотрудничества.

«Польша и Турция как союзники на восточном фланге НАТО играют ключевую роль. Надеюсь, что наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках НАТО внесет вклад в дальнейшее укрепление Альянса», - отметила, она говоря о хороших отношениях между Турцией и Польшей.

Председатель Ассамблеи Республики Португалия Жозе Педру Агиар-Бранку подчеркнул важность сохранения внутреннего единства Альянса.

По его словам, миссия НАТО по сдерживанию и коллективной обороне должна оставаться одной из главных целей. Он отметил, что это требует инвестиций в военную сферу.

«Наша краткосрочная и среднесрочная поддержка Украины должна оставаться приоритетом в рамках евроатлантической безопасности», - заявил Бранку.

Председатель Национального совета Словакии Рихард Раши, в свою очередь, подчеркнул, что внешняя политика и политика безопасности его страны основаны на членстве в Европейском союзе и НАТО. По его словам, именно эти структуры являются основой безопасности и благополучия Словакии.

Раши отметил, что НАТО продолжает оставаться важнейшей опорой обороны страны. При этом, по его словам, внутри Альянса необходима «более сильная европейская опора».

Он сообщил, что Словакия планирует постепенно увеличить оборонные расходы до 5%, а значительная часть оборонного бюджета будет направлена на модернизацию.

Говоря об Украине, Раши добавил, что его страна выступает за создание условий для справедливого и прочного мира.