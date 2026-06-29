На Парламентском саммите НАТО в Стамбуле призвали к расширению инвестиций в оборону

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29 Июня 2026•Обновить: 29 Июня 2026
Союзники по НАТО должны увеличить инвестиции в оборонный сектор своих стран.
С таким призывом выступили Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска, обращаясь к участникам Парламентского саммита НАТО, проходящего в Стамбуле.
В своем выступлении Маркос Перестрелло выразил благодарность Турции за превосходную организацию мероприятия.
Он отметил, что итоги саммита предстоящего НАТО, который состоится в Анкаре в июле, во многом будут зависеть от детельности парламентов стран-членов Альянса.
Перестрелло акцентировал, что построение «более сильной Европы для более сильного НАТО» возможно «не только за счет масштабных финансовых вложений, но и за счет более разумных, быстрых и скоординированных инвестиций».
«Нам потребуется вкладывать гораздо больше инвестиций в оборону», - резюмировал он
Радмила Шекеринска также привлекла внимание к значимости июльского саммита НАТО в Анкаре.«На следующей неделе взгляды всего мира будут прикованы к Анкаре и ко всем нам, они будут пристально отслеживать, выполним ли мы то, что от нас ожидается»,-сказала она.
По ее словам, саммит в Анкаре призван продемонстрировать выполнение членами блока своих оборонных обязательств, мощь оборонного потенциала НАТО и готовность Альянса защищать свою территорию.
Шекеринска акцентировала, что система обороны НАТО «должна оставаться сильной». Она подчеркнула, что это требует «решимости, финансирования и дальнейших инвестиций в оборону». «Мы ожидаем, что все союзники прибудут в Анкару с конкретными планами относительно достижения целевого показателя расходов на оборону в 5 процентов к 2035 году»,-заявила замгенсека НАТО.
Радмила Шекеринска отметила, что у стран-союзников по НАТО есть очень успешные оборонные компании, приведя в качестве примера турецкую ASELSAN. Она напомнила о посещении генеральным секретарем НАТО Марком Рютте предприятий ASELSAN.