На Парламентском саммите НАТО в Стамбуле призвали к расширению инвестиций в оборону Председатель ПА НАТО Маркос Перестрелло и замгенсека Альянса НАТО Радмила Шекеринска обратились к участникам мероприятия

Союзники по НАТО должны увеличить инвестиции в оборонный сектор своих стран.

С таким призывом выступили Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска, обращаясь к участникам Парламентского саммита НАТО, проходящего в Стамбуле.

В своем выступлении Маркос Перестрелло выразил благодарность Турции за превосходную организацию мероприятия.

Он отметил, что итоги саммита предстоящего НАТО, который состоится в Анкаре в июле, во многом будут зависеть от детельности парламентов стран-членов Альянса.

Перестрелло акцентировал, что построение «более сильной Европы для более сильного НАТО» возможно «не только за счет масштабных финансовых вложений, но и за счет более разумных, быстрых и скоординированных инвестиций».

«Нам потребуется вкладывать гораздо больше инвестиций в оборону», - резюмировал он

Радмила Шекеринска также привлекла внимание к значимости июльского саммита НАТО в Анкаре.«На следующей неделе взгляды всего мира будут прикованы к Анкаре и ко всем нам, они будут пристально отслеживать, выполним ли мы то, что от нас ожидается»,-сказала она.

По ее словам, саммит в Анкаре призван продемонстрировать выполнение членами блока своих оборонных обязательств, мощь оборонного потенциала НАТО и готовность Альянса защищать свою территорию.

Шекеринска акцентировала, что система обороны НАТО «должна оставаться сильной». Она подчеркнула, что это требует «решимости, финансирования и дальнейших инвестиций в оборону». «Мы ожидаем, что все союзники прибудут в Анкару с конкретными планами относительно достижения целевого показателя расходов на оборону в 5 процентов к 2035 году»,-заявила замгенсека НАТО.

Радмила Шекеринска отметила, что у стран-союзников по НАТО есть очень успешные оборонные компании, приведя в качестве примера турецкую ASELSAN. Она напомнила о посещении генеральным секретарем НАТО Марком Рютте предприятий ASELSAN.