На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено более 1 млн. мин Такие данные приводит Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA)

(АА) - В ходе предварительных оценок на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено более одного миллиона мин.

Как передают азербайджанские госСМИ, об этом заявил зампредседателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов.

Представитель агентства выступил на мероприятии «Постконфликтное восстановление городов: критическая роль деятельности по гуманитарному разминированию», проходящем в павильоне Азербайджана в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что с 1991 года по 10 ноября 2020 года вследствие разрыва мин пострадали 2418 человек, еще 530 – погибли, а число раненых или погибших в результате применения кассетных бомб составляет 131 человек.

«С 10 ноября 2020 года по 22 мая 2025 года вследствие разрыва мин пострадали 352 человека, еще 73 – погибли. Общее число жертв мин превышает 3500 человек. Из них 302 – это дети и молодые люди, а 38 – женщины», – сообщил Самир Поладов.