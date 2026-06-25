«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание.На месте работают экстренные и оперативные службы», - Александр Харитонов

На нефтебазе в Краснодарском крае РФ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА «В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание.На месте работают экстренные и оперативные службы», - Александр Харитонов

На Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края РФ произошло возгорание. Об этом сообщил глава района Александр Харитонов.

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание.На месте работают экстренные и оперативные службы», - написал Харитонов в «Максе».

По его словам, на нефтебазе пожарные продолжают бороться с огнём, а движение по автодороге к хутору Трудобеликовскому по-прежнему перекрыто.

16 июня на этой же нефтебазе также произошел пожар из-за упавших обломков беспилотника, однако обошлось без жертв и пострадавших.

Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 269 украинских беспилотников.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 24 июня до 7.00 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - следует из публикации.

На фоне имевших место в последнее время атак Украины на объекты энергетической инфраструктуры России были повреждены многочисленные нефтяные объекты, после чего в ряде регионов страны были введены ограничения на продажу топлива.