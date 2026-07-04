Данный инцидент стал третьей попыткой покушения на Рандрианирину, о которой стало известно общественности за последние месяцы

На Мадагаскаре предотвращено покушение на временного президента Рандрианирину Данный инцидент стал третьей попыткой покушения на Рандрианирину, о которой стало известно общественности за последние месяцы

Попытка покушения на временного президента Мадагаскара Майкла Рандрианирину была предотвращена благодаря вмешательству президентской гвардии.



Согласно заявлению президентской администрации, в пятницу, 3 июля вечером в районе Ивандри столицы Антананариву были обнаружены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следовавшие за кортежем Рандрианирины, возвращавшегося в свою резиденцию, и которые, по оценкам, могли нести взрывчатые вещества.



После того как президентская гвардия открыла огонь по БПЛА, аппараты набрали высоту и удалились из района.



Рандрианирина был благополучно доставлен домой, а меры безопасности в районе были усилены. Силы безопасности также начали расследование с целью установления источника происхождения БПЛА.



— Это уже третья попытка покушения



Данный инцидент стал третьей попыткой покушения на Рандрианирину, о которой стало известно общественности за последние месяцы.

Администрация президента сообщила 15 апреля, что над резиденцией президента были обнаружены и обезврежены пять тепловизионных БПЛА, а также что существовала угроза покушения на президента.

3 апреля в столице страны Антананариву были арестованы 11 человек, в числе которых полковник Патрик Ракотомамонжи и ряд других офицеров, по обвинениям в покушении на президента, попытке государственного переворота, создании преступной организации и незаконном хранении оружия.

- Переворот 12 октября

Демонстрации, начавшиеся в сентябре 2025 года в знак протеста против длительных отключений электричества и воды в стране, переросли в массовые антиправительственные протесты.

В то время как демонстрации продолжались, поступили сообщения о том, что тогдашний президент Андри Раджоэлина покинул страну на французском самолете, а 12 октября воинские части под командованием полковника Майкла Рандрианирины объявили о захвате власти.

17 октября 2025 года полковник Рандрианирина принес присягу в Конституционном суде и вступил в должность временного президента.

