По всей стране 24 июля будут приспущены государственные флаги и запрещены публичные развлекательные мероприятия

На Мадагаскаре объявлен национальный траур в связи с похищением и убийством детей По всей стране 24 июля будут приспущены государственные флаги и запрещены публичные развлекательные мероприятия

Власти Мадагаскара объявили 24 июля Днем национального траура в память о жертвах участившихся в последнее время похищений и убийств детей и молодежи.

Согласно указу, опубликованному администрацией президента, 24 июля объявлен днем национального траура в память о жертвах похищений и убийств, совершенных с целью дестабилизации государства.

В этот день по всей стране будут приспущены государственные флаги, а также запрещены публичные развлекательные и праздничные мероприятия, за исключением официальных церемоний.

В указе также отмечается, что 24 июля будет оплачиваемым выходным днем по всей стране, а заведения, торгующие алкогольными напитками, будут закрыты в течение всего дня.

За первые шесть месяцев текущего года в стране было подано 172 заявления о пропаже детей и молодежи, 119 из которых зарегистрированы в регионе Аналаманга, где расположена столица Антананариву.

Согласно данным Главного управления национальной полиции Мадагаскара, из пропавших 81 человек найден живым, о 83 пропавших до сих пор ничего не известно. Найдены тела по меньшей мере 8 детей.

Президент Майкл Рандрианирина квалифицировал эти инциденты как террористические акты, заявив, что они направлены на дестабилизацию обстановки в стране.

Премьер-министр Мамитиана Раджаонарисо в свою очередь заявил, что правительство начинает борьбу с похищениями и убийствами, и объявил о политике нулевой терпимости к преступникам.

