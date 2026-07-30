Один человек пострадал при пожаре на складе Wildberries в Пензе, в Сарапуле обошлось без пострадавших

На логистических объектах Wildberries в Пензе и Сарапуле произошли возгорания после атак Один человек пострадал при пожаре на складе Wildberries в Пензе, в Сарапуле обошлось без пострадавших

На логистических объектах компании Wildberries в Пензе и Сарапуле произошли возгорания после атак, произошедших на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщила пресс-служба компании в Телеграме.

«В связи с объявленной воздушной тревогой в Пензенской области на логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация», - следует из публикации.

Сообщается, что из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. «На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, ему оказана необходимая медицинская помощь», - отметили в пресс-службе.

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на склад Wildberries. «По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 человек эвакуировано», - следует из публикации в Telegram-канале. Глава региона напомнил о запрете на съемку и распространение фотографий и видеокадров атаки БПЛА и ее последствий.

Эвакуация на объекте в Сарапуле

В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле проведена заблаговременная эвакуация, сообщили также в Wildberries.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», - следует из публикации.

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, отметили в компании.

Временно исполняющая обязанности руководителя губернатора Удмуртии Ольга Абрамова сообщила в Telegram-канале, что одной из предприятий Республики подверглось атаке БПЛА. Пострадавших, по оперативным данным нет, отметила Абрамова.

В последние недели крупные складские комплексы в разных регионах России один за другим подверглись атакам украинских беспилотников. В частности, под удар ранее попали логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском крае.

Наиболее тяжелые последствия были зафиксированы в ночь на 18 июля. Украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области.

«Губернатор региона Евгений Первышов заявил, что в ночь на 18 июля город Котовск подвергся «бесчеловечной террористической атаке».

«Система ПВО сработала, на подлете было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше. По уточненной информации, в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек. 23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу», - отметил он.

Позже сообщалось об атаке в Ленинградской области и аннексированном Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети американской компании X ранее сообщил, что логистические центры использовались «для снабжения российской армии».