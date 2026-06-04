Иностранное финансовое учреждение, через которое обрабатывались операции по картам Visa и Mastercard на Кубе, уведомило о прекращении сотрудничества с кубинской компанией Fincimex

На Кубе перестанут принимать карты Visa и Mastercard из-за санкций США Иностранное финансовое учреждение, через которое обрабатывались операции по картам Visa и Mastercard на Кубе, уведомило о прекращении сотрудничества с кубинской компанией Fincimex

С 6 июня на Кубе станет невозможно осуществлять платежи с использованием банковских карт Visa и Mastercard в связи с американскими санкциями. Об этом сообщает Центральный банк Кубы (BCC).

Согласно сообщению, 2 июня иностранное финансовое учреждение, через которое обрабатывались операции по картам Visa и Mastercard на Кубе, уведомило о прекращении сотрудничества с кубинской компанией Fincimex.

В Центральном банке Кубы расценили этот шаг как «часть стратегии давления США на кубинский народ» и указали, что решение напрямую связано с президентским указом №14404, подписанным американским лидером Дональдом Трампом 1 мая.

«В результате этого решения Куба лишается возможности получать доходы от торговли товарами и услугами, осуществляемой через международные платежные карты, такие как Visa и Mastercard», — следует из сообщения.

Также отмечается, что иностранный банк сообщил о невозможности и незаконности дальнейшего исполнения соглашений с кубинской стороной после вступления в силу американских ограничений 6 июня.

При этом в Центробанке указали, что для валютных операций продолжат использоваться существующие способы оплаты, включая наличные средства, национальные предоплаченные карты Clasica и Tropica, а также международные карты «МИР» и UnionPay.

Название иностранного банка, обслуживавшего операции Visa и Mastercard, в заявлении не раскрывается.

В начале мая президент США Трамп подписал указ о расширении санкций против кубинского правительства.