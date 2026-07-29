На Кипре под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша начались трехсторонние переговоры По завершении встречи Антониу Гутерриш проведет пресс-конференцию

На Кипре под эгидой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша начались трехсторонние переговоры.

Во встрече в штаб-квартире ООН в буферной зоне в Лефкоше принимают участие Гутерриш, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман и лидер греческой части Кипра Никос Христодулидис.

В повестку переговоров входит обсуждение мер доверия между сторонами, а также общих рамок планируемых встреч в формате «5+1» с участием стран-гарантов по кипрскому урегулированию.

По завершении трехсторонней встречи под эгидой ООН Гутерриш проведет пресс-конференцию, после чего покинет остров.