На Кипре под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша начались трехсторонние переговоры

Mehmet Kemal Firik, Ulviyya Amoyeva
29 Июля 2026•Обновить: 29 Июля 2026
На Кипре под эгидой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша начались трехсторонние переговоры.
Во встрече в штаб-квартире ООН в буферной зоне в Лефкоше принимают участие Гутерриш, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман и лидер греческой части Кипра Никос Христодулидис.
В повестку переговоров входит обсуждение мер доверия между сторонами, а также общих рамок планируемых встреч в формате «5+1» с участием стран-гарантов по кипрскому урегулированию.
По завершении трехсторонней встречи под эгидой ООН Гутерриш проведет пресс-конференцию, после чего покинет остров.