На Кипре завершилась трехсторонняя встреча под эгидой генсека ООН Гутерриша

Mehmet Kemal Firik, Marina Mussa
29 Июля 2026•Обновить: 29 Июля 2026
На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.
Во встрече, прошедшей в Центре ООН в буферной зоне Лефкоши, приняли участие генсек ООН Гутерриш, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман и лидер греческой части Кипра Никос Христодулидис.
Переговоры начались около 10:00 и продолжались чуть более часа.
После встречи президент ТРСК Эрхюрман и греческой части Кипра Христодулидис покинули буферную зону.
По итогам трехсторонней встречи генеральный секретарь ООН Гутерриш провел пресс-конференцию.