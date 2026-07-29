Переговоры начались около 10:00 и продолжались чуть более часа

На Кипре завершилась трехсторонняя встреча под эгидой генсека ООН Гутерриша Переговоры начались около 10:00 и продолжались чуть более часа

На Кипре завершилась трехсторонняя встреча, состоявшаяся в буферной зоне под эгидой генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.

Во встрече, прошедшей в Центре ООН в буферной зоне Лефкоши, приняли участие генсек ООН Гутерриш, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман и лидер греческой части Кипра Никос Христодулидис.

Переговоры начались около 10:00 и продолжались чуть более часа.

После встречи президент ТРСК Эрхюрман и греческой части Кипра Христодулидис покинули буферную зону.

По итогам трехсторонней встречи генеральный секретарь ООН Гутерриш провел пресс-конференцию.