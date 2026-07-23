Пожарные и сотрудники служб гражданской обороны всю ночь вели борьбу со стихией

На итальянском острове Сицилия продолжаются работы по тушению лесных пожаров Пожарные и сотрудники служб гражданской обороны всю ночь вели борьбу со стихией

Лесные пожары, вспыхнувшие накануне в окрестностях города Палермо на итальянском острове Сицилия и стремительно усилившиеся под воздействием сильного ветра, продолжались на протяжении всей ночи.



Пожарные расчеты и подразделения гражданской обороны одновременно боролись с огнем и проводили эвакуацию семей, чьи дома оказались под непосредственной угрозой распространения пламени.

По данным местных источников, возгорание, начавшееся в лесном массиве Казаболи недалеко от Палермо на западе острова, в течение ночи из-за сильного ветра распространилось в направлении населенных пунктов Монреале, Пьоппо и Сагана, создавая серьезную угрозу для их жителей.

Итальянские пожарные и сотрудники служб гражданской обороны всю ночь вели борьбу со стихией с земли, задействовав пожарные автоцистерны и другую специализированную технику.

Экстренные службы непрерывно работали над тем, чтобы локализовать возгорание, не допустить дальнейшего распространения огня на жилые районы и обеспечить безопасную эвакуацию семей из домов, расположенных в опасной зоне.

Как сообщают местные СМИ, пожар в районе Монреале уничтожил десятки гектаров растительности и стал причиной гибели большого количества крупного рогатого скота, нанеся значительный ущерб сельскому хозяйству региона.

Тем временем в районе города Санто-Стефано-Квискина, расположенного в провинции Агридженто на юге Сицилии, более 100 человек, ранее эвакуированных из своих домов из-за угрозы лесного пожара, смогли вернуться домой после того, как пожарным удалось полностью потушить пламя.

