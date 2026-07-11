Вечером 10 июля в районе между населёнными пунктами Монтелепре и Сагана, входящими в состав города Палермо на западе острова, разгорелся лесной пожар

На итальянском острове Сицилия продолжается борьба с лесными пожарами Вечером 10 июля в районе между населёнными пунктами Монтелепре и Сагана, входящими в состав города Палермо на западе острова, разгорелся лесной пожар

10 июля в различных маквисовых зонах на западной и южной частях итальянского острова Сицилия ликвидированы пожары с помощью наземных и воздушных средств.

По информации, полученной корреспондентом «Анадолу» из местных источников, вечером 10 июля в районе между населёнными пунктами Монтелепре и Сагана, входящими в состав города Палермо на западе острова, по пока неизвестной причине в маквисе разгорелся лесной пожар.

Пожарные бригады в ночное время провели первое тушение с помощью наземных пожарных машин, однако пожар, раздуваемый ветром, продолжался; с рассветом к работам по локализации пожара с воздуха присоединились вертолеты и самолеты-пожаротушители.

Пожарные и силы безопасности в ночное время в качестве меры предосторожности эвакуировали из поселка Сагана некоторых людей, находившихся в местах, которые могли представлять опасность из-за пожара.

Как сообщают местные СМИ, в кустарниковых зарослях вблизи городов Трапани и Агридженто на острове Сицилия продолжались пожары как минимум ещё в трёх точках, и к их тушению привлекались пожарные бригады.

Работы по локализации пожаров в регионе Пьемонт продвигаются в положительном направлении

Утром 11 июля Итальянская пожарная служба опубликовала письменное заявление относительно пожаров, продолжающихся с 5 июля в различных точках Альп, проходящих через регион Пьемонт на северо-западе страны.

В заявлении отмечается, что работы по тушению пожаров в регионе Пьемонт продолжаются и что благодаря осадкам, прошедшим вчера ночью в этом регионе, ситуация улучшается.

Благодаря осадкам ситуация заметно улучшилась в провинции Вербано-Кузио-Оссола.

В провинции Верчелли пожары в Боччолето, Варалло и Черватто-Фобелло взяты под контроль, а для тушения пожаров в Кравальяне и в Вальпрато-Соана недалеко от Турина продолжаются работы с использованием самолетов и вертолетов как с земли, так и с воздуха.