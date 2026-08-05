Участники подведут итоги десятилетнего пребывания Кыргызстана в ЕАЭС, оценят реальный эффект от сближения экономик и обсудят регуляторные, таможенные и логистические барьеры, мешающие взаимной торговле

На Иссык-Куле стартовал VIII Кыргызско-Российский экономический форум Участники подведут итоги десятилетнего пребывания Кыргызстана в ЕАЭС, оценят реальный эффект от сближения экономик и обсудят регуляторные, таможенные и логистические барьеры, мешающие взаимной торговле

На побережье Иссык-Куля начал работу очередной Кыргызско-Российский экономический форум, посвященный межрегиональному партнерству двух государств до 2030 года. В мероприятии принимают участие представители органов власти и бизнес-сообщества обеих стран.

Кыргызстанскую делегацию возглавил председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев, российскую — заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Повестка форума охватывает ключевые направления интеграции. Участники подведут итоги десятилетнего пребывания Кыргызстана в ЕАЭС, оценят реальный эффект от сближения экономик и обсудят регуляторные, таможенные и логистические барьеры, мешающие взаимной торговле.

Отдельный акцент сделают на переходе от простой торговли к полноценной промышленной кооперации. Совместные технологические и производственные цепочки планируют выстраивать в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и цифровой сфере. При этом ключевой опорой союза станет энергетика — на площадках обсудят роль совместных гидроэнергетических проектов в экономике республики и обеспечение их финансовой и технологической прочности.

Участники также разберут стимулы и барьеры для работы российского бизнеса в КР, а также необходимые государственные гарантии. Кыргызстан все чаще рассматривают не просто как отдельный рынок, но и как трамплин для выхода компаний РФ в Центральную Азию и важное звено в цепочках ЕАЭС. Главным итогом форума станет список конкретных флагманских проектов, которые определят партнерство двух стран вплоть до 2030 года.