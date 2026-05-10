На испанский остров Тенерифе прибыл лайнер MV Hondius с выявленными случаями хантавируса

Правительство Испании планирует провести сложную и деликатную операцию по эвакуации 147 человек с корабля

В порт Гранадилья на испанском острове Тенерифе прибыло судно MV Hondius с 147 пассажирами и членами экипажа на борту, у которых подозревают хантавирус.

Судно вошло в порт около 06:00 по местному времени (GMT+1) и бросило якорь.

По данным МВД и Минздрава Испании, перед эвакуацией, которая будет проводиться под контролем военнослужащих подразделения Военного чрезвычайного реагирования (UCM), все пассажиры и члены экипажа пройдут медицинский осмотр на борту судна.

Правительство заявило, что для обеспечения максимально быстрой и безопасной транспортировки в аэропорт пассажиры не покинут судно, пока не будут готовы самолеты. Первыми сойдут 14 испанских пассажиров.

Все пассажиры будут отправлены в свои страны. Весь персонал, задействованный в транспортировке, будет использовать защитные маски типа FFP2, а багаж пассажиров будет помещен в специальные мешки.

Из-за прибытия судна, которое неизбежно вызвало панику на острове, на Тенерифе также находятся три испанских министра и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Всего на борту находятся 147 человек - 38 с Филиппин (члены экипажа), 23 из Великобритании, 17 из США, 14 из Испании, 11 из Нидерландов, 8 из Германии, по 5 из Франции и Украины, по 4 из Канады и Австралии, 3 из Турции, по 2 из Индии, Бельгии и Ирландии, по одному из Греции, Польши, Португалии, Черногории, Японии, Новой Зеландии, России, Аргентины и Гватемалы.

Представители правительства Испании ранее сообщали, что каждая транспортировка из порта в аэропорт, как ожидается, будет занимать около 10 минут, пассажиры не будут высаживаться с судна, пока не будут готовы самолеты, и контактов с гражданским населением не будет.

- Хантавирус

Известно, что хантавирус в основном передается от грызунов.

Человеку вирус передается при вдыхании воздуха, смешанного с высохшими фекалиями, мочой и слюной грызунов, а иногда и при укусе или царапине грызуном. Симптомы включают лихорадку, усталость и мышечные боли.

Вирус также может вызывать дыхательную недостаточность, а в некоторых случаях проявляется в виде внутреннего кровотечения и почечной недостаточности.