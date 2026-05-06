На иранском острове Кешм активирована система ПВО против беспилотников Власти Ирана заявили, что повреждений и инцидентов на острове не зафиксировано

В районе острова Кешм, принадлежащий иранской провинции Хормозган, были слышны звуки взрывов из-за срабатывания системы противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает новостной сайт "Энтехаб", власти провинции Хормозган выступили с заявлением по данному поводу.

В заявлении отмечается, что в ночное время в районе острова Кешм, расположенного у Ормузского пролива, были слышны звуки взрывов.

Подчеркивается, что эти звуки возникли в результате активации системы ПВО против микродронов и разведывательных беспилотников. При этом уточняется, что на острове Кешм не произошло ни столкновений, ни взрывов, ни каких-либо разрушений.

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что на острове Кешм ночью было слышно несколько взрывов, однако официальные источники тогда не давали комментариев.