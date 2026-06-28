На израильского министра Бен-Гвира подали жалобу в Минюст США из-за военных преступлений Фонд Hind Rajab призвал США расследовать действия Итамара Бен-Гвира по обвинению в военных преступлениях

Базирующийся в Бельгии Фонд Hind Rajab подал жалобу в Министерство юстиции США против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, обвинив его в совершении военных преступлений.

Как говорится в заявлении фонда, Бен-Гвир, который, как ожидается, посетит Нью-Йорк 7–8 июля, обвиняется в совершении военных преступлений против палестинцев, в том числе имеющих гражданство США.

Фонд сообщил, что обратился к американским властям с требованием начать расследование в отношении израильского министра. В заявлении утверждается, что с момента вступления в должность в 2022 году Бен-Гвир, определяя политику полиции Израиля, Израильской пенитенциарной службы (IPS) и Управления по лицензированию огнестрельного оружия при Министерстве национальной безопасности, использовал свои полномочия для проведения политики "систематических пыток, убийств, жестокого обращения и насильственного перемещения" на всей территории оккупированных палестинских земель, особенно в системе пенитенциарной службы.

В заявлении также отмечается, что с самого начала своей работы Бен-Гвир поставил целью ужесточить условия содержания палестинских заключенных, а впоследствии эта политика была реализована на практике и получила одобрение части израильского общества.

По утверждению фонда, многочисленные палестинские и международные неправительственные организации сообщали, что при Бен-Гвире израильская пенитенциарная система превратилась в "сеть лагерей пыток", где палестинские заключенные подвергались голоду, лишению сна, отказу в медицинской помощи, сексуальному насилию и пыткам с применением электрического тока.

В заявлении напоминается, что в период с октября 2023 года по август 2025 года в результате подобных условий содержания, по имеющимся данным, погибли не менее 46 палестинцев.

Кроме того, фонд утверждает, что обычной практикой стали принудительное содержание обнаженными, неоднократные обыски с раздеванием, видеосъемка обнаженных заключенных, удары, сдавливание и другие формы сексуализированного насилия, а также угрозы изнасилования в отношении самих заключенных и членов их семей.

По утверждению фонда, Бен-Гвир лично присутствовал при некоторых случаях применения пыток и неоднократно снимал на видео свое жестокое обращение с палестинцами.

Авторы обращения также заявляют, что действия министра могут подпадать не только под определение военных преступлений, но и геноцида. По мнению фонда, целью Бен-Гвира является "сломить палестинский народ посредством пыток, жестокого обращения и убийств в тюрьмах, полностью или частично уничтожив его как народ".

Кроме того, в заявлении напоминается, что Бен-Гвир ранее выступал с заявлениями о Ливане, в частности говорил, что "Ливан должен гореть" и что "за каждую слезу израильской матери должны плакать 1000 ливанских матерей". По мнению фонда, подобные высказывания также носят "геноцидный характер".

Фонд призвал американские власти начать расследование, не позволять Бен-Гвиру покинуть территорию США до его завершения, а также выполнить обязательства Вашингтона в рамках Женевских конвенций.

Ожидается, что Итамар Бен-Гвир 7–8 июля возглавит израильскую делегацию на саммите руководителей полиции, который планируется провести в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.