Между тем в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что Запоржская АЭС сегодня была вновь подключена к энергосистеме

На Запорожской АЭС сообщил об атаке на транспортный цех Между тем в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что Запоржская АЭС сегодня была вновь подключена к энергосистеме

На Запорожской АЭС сообщил об атаке на транспортный цех.

«В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха», - говорится в сообщении пресс-службы ЗАЭС.

Отмечается, что «на настоящий момент сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции».

«Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме», - следует из публикации.

«Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений», - добавили в пресс-службе.

Между тем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Запоржская АЭС «сегодня была вновь подключена к энергосистеме после успешного ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная». «Работы проводились под защитой локального режима прекращения огня, согласованного при посредничестве МАГАТЭ», - говорится в сообщении агентства, опубликованном в соцсети американской компании X.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Российская армия взяла объект под контроль в марте 2022 года после начала конфликта в Украине. С начала конфликта территория вокруг станции неоднократно подвергалась обстрелам.