На Запорожской АЭС сообщили об атаке БПЛА Станция продолжает работу в штатном режиме

ВС Украины атаковали беспилотником подстанцию "Радуга" Запорожской АЭС, БПЛА сбили на подлете, детонации не произошло.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.

"Была зафиксирована атака с использованием БПЛА по подстанции "Радуга". Беспилотник был сбит в воздухе, детонации не произошло, разрушений не зафиксировано. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Также сообщается об обстреле транспортного цеха Запорожской АЭС, поврежден транспорт и постройки, пострадавших нет.

Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме.

"Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Все технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы. Это уже второй подряд день, когда объекты Запорожской АЭС подвергаются обстрелам. Подобные атаки создают дополнительные риски для безопасности крупнейшей атомной станции Европы и недопустимы с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - сообщили на станции.