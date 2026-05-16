На Запорожской АЭС заявили об атаке дрона

Беспилотник атаковал территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал станции.

«Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал. В результате происшествия разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты, проводится обследование территории и оценка обстоятельств инцидента», - следует из публикации.

Отмечается, что Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме.

«Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что «сам факт атаки по территории крупнейшего ядерного объекта Европы является беспрецедентным». «Удары по атомной станции - это переход всех возможных красных линий, проявление ядерного терроризма и безответственного безумия, способного поставить под угрозу безопасность целого региона», - отмечается в сообщении.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. Атомная электростанция находится под контролем российской стороны с начала марта 2022 года. Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС.

