На Западном берегу реки Иордан ранены 3 палестинца

Safiye Karabacak, Nariman Mehdiyev, Ekrem Biçeroğlu
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
В результате нападения израильтян, захвативших палестинские территории, на палестинцев в оккупированном Западном берегу ранены три человека.
По данным официального палестинского агентства WAFA, вооружённые фанатики-израильтяне под охраной военных напали на дома семьи «Шенаран», проживающей в районе Вад-эр-Рахим к югу от поселения Ятта в городе Халиль.
Израильтяне, захватившие палестинские территории, в ходе нападения избили и ранили Хузейфу Мухаммеда Шенарана, Мухаммеда Мусу Шенарана и Махмуда Омера Шенарана.
Раненые были доставлены в государственную больницу Ятты, их состояние оценивается как стабильное.
По информации из местных источников, израильские военные также задержали в городе Наблус троих палестинских молодых людей. Сообщается, что израильские военные устроили рейд на дома и провели обыски, а также избили отца одного из задержанных молодых людей.
По данным официального палестинского информационного агентства WAFA, израильтяне, захватившие палестинские территории, проникли в район Эль-Акаба в поселении Бейт-Дакан к востоку от Наблуса и прокололи шины множества автомобилей, принадлежащих палестинцам.
Израильские силы задержали в городе Калькилия троих палестинских подростков, двое из которых были из поселения Хабла, после рейдов и обысков в их домах. Во время рейдов израильские солдаты также повредили имущество в домах.
Силовые структуры в ходе рейда в лагере беженцев Дехише в городе Вифлееме задержали 25 палестинцев. Задержанные были освобождены после многочасовых допросов.