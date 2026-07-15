Силовые структуры в ходе рейда в лагере беженцев Дехише в городе Вифлееме задержали 25 палестинцев

На Западном берегу реки Иордан ранены 3 палестинца Силовые структуры в ходе рейда в лагере беженцев Дехише в городе Вифлееме задержали 25 палестинцев

В результате нападения израильтян, захвативших палестинские территории, на палестинцев в оккупированном Западном берегу ранены три человека.

По данным официального палестинского агентства WAFA, вооружённые фанатики-израильтяне под охраной военных напали на дома семьи «Шенаран», проживающей в районе Вад-эр-Рахим к югу от поселения Ятта в городе Халиль.

Израильтяне, захватившие палестинские территории, в ходе нападения избили и ранили Хузейфу Мухаммеда Шенарана, Мухаммеда Мусу Шенарана и Махмуда Омера Шенарана.

Раненые были доставлены в государственную больницу Ятты, их состояние оценивается как стабильное.

По информации из местных источников, израильские военные также задержали в городе Наблус троих палестинских молодых людей. Сообщается, что израильские военные устроили рейд на дома и провели обыски, а также избили отца одного из задержанных молодых людей.

По данным официального палестинского информационного агентства WAFA, израильтяне, захватившие палестинские территории, проникли в район Эль-Акаба в поселении Бейт-Дакан к востоку от Наблуса и прокололи шины множества автомобилей, принадлежащих палестинцам.

Израильские силы задержали в городе Калькилия троих палестинских подростков, двое из которых были из поселения Хабла, после рейдов и обысков в их домах. Во время рейдов израильские солдаты также повредили имущество в домах.

Силовые структуры в ходе рейда в лагере беженцев Дехише в городе Вифлееме задержали 25 палестинцев. Задержанные были освобождены после многочасовых допросов.