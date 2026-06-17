В результате нападения повреждены здание мечети и ее женская секция

На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы подожгли мечеть В результате нападения повреждены здание мечети и ее женская секция

Израильские поселенцы подожгли мечеть на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

Как сообщили местные источники, утром группа поселенцев совершила нападение на деревню Джильджилия, расположенную в районе Рамаллаха, и подожгла местную мечеть.

В результате пожара выгорела женская секция мечети. Наибольший ущерб был нанесен внешней части здания.

Перед тем как покинуть место происшествия, нападавшие нанесли на стены мечети несколько надписей на иврите.

В последнее время число нападений на деревню Джильджилия значительно возросло. В прошлом месяце поселенцы также атаковали населенный пункт и похитили стадо овец, принадлежащее палестинским жителям.

Израильская армия и поселенцы регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега. Подобные нападения нередко сопровождаются гибелью и ранениями людей, задержаниями, уничтожением имущества, а также нанесением ущерба сельскохозяйственным угодьям и домашнему скоту.