На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы подожгли мечеть

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy, Elmira Ekberova
17 Июня 2026•Обновить: 17 Июня 2026
Израильские поселенцы подожгли мечеть на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.
Как сообщили местные источники, утром группа поселенцев совершила нападение на деревню Джильджилия, расположенную в районе Рамаллаха, и подожгла местную мечеть.
В результате пожара выгорела женская секция мечети. Наибольший ущерб был нанесен внешней части здания.
Перед тем как покинуть место происшествия, нападавшие нанесли на стены мечети несколько надписей на иврите.
В последнее время число нападений на деревню Джильджилия значительно возросло. В прошлом месяце поселенцы также атаковали населенный пункт и похитили стадо овец, принадлежащее палестинским жителям.
Израильская армия и поселенцы регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега. Подобные нападения нередко сопровождаются гибелью и ранениями людей, задержаниями, уничтожением имущества, а также нанесением ущерба сельскохозяйственным угодьям и домашнему скоту.