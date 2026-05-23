На Западном берегу госпитализировали двоих детей из-за воздействия примененного Израилем слезоточивого газа

Двое детей в возрасте 2 и 4 лет отравились газом и были госпитализированы

Двоих детей доставили в больницу после воздействия слезоточивого газа, примененного израильскими военными в ходе рейда в городе Бейтюллахим (Вифлеем) на юге оккупированного Западного берега реки Иордан.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, израильские военные провели рейды в лагере беженцев Ад-Дхейше и населенном пункте Аль-Хидр к югу от Бейтюллахима.

Если в Аль-Хидре в результате рейда не было раненых или задержанных, то в Ад-Дхейше военные применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против палестинцев, совершавших покупки на рынке в преддверии Курбан-байрама.

В результате инцидента двое детей в возрасте 2 и 4 лет отравились газом и были госпитализированы.