Necva Taştan Sevinç, Nariman Mehdiyev
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
По данным служб экстренной помощи, в четверг, 25 июня на западе Польши произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, в результате чего два человека получили травмы.
Как сообщила региональная пожарная служба, столкновение произошло в городе Бялосливе в Пильском повете, передает польский телеканал TVP Poznan.
На место происшествия были направлены шестнадцать пожарных бригад, где в настоящее время ведутся спасательные работы.
Железнодорожное движение в этом районе приостановлено.
Власти пока не раскрыли причину столкновения. Ожидаются дополнительные подробности.