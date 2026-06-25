На место происшествия были направлены шестнадцать пожарных бригад, где в настоящее время ведутся спасательные работы

На западе Польши произошло столкновение грузового и пассажирского поездов На место происшествия были направлены шестнадцать пожарных бригад, где в настоящее время ведутся спасательные работы

По данным служб экстренной помощи, в четверг, 25 июня на западе Польши произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, в результате чего два человека получили травмы.

Как сообщила региональная пожарная служба, столкновение произошло в городе Бялосливе в Пильском повете, передает польский телеканал TVP Poznan.

На место происшествия были направлены шестнадцать пожарных бригад, где в настоящее время ведутся спасательные работы.

Железнодорожное движение в этом районе приостановлено.

Власти пока не раскрыли причину столкновения. Ожидаются дополнительные подробности.