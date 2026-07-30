На западе Аргентины при крушении вертолета погибли 7 человек В списке погибших директор службы гражданской обороны и высокопоставленные сотрудники полиции

В результате крушения вертолета в провинции Сан-Хуан на западе Аргентины погибли 7 человек, включая директора службы гражданской обороны и высокопоставленных сотрудников полиции.

Губернатор Сан-Хуана Марсело Оррего сообщил в социальной сети американской компании Х, что вертолет Bell 412 по не установленной пока причине разбился в районе провинциального парка Исчигуаласто. «С глубокой печалью восприняли известие о крушении вертолета, которое, к сожалению, унесло жизни семи человек», — заявил Оррего, выразив соболезнования семьям погибших.

Сообщается, что среди погибших директор службы гражданской обороны Сан-Хуана Карлос Эредия, заместитель начальника полиции Сан-Хуана Херман Видела, а также начальники полиции Рубен Кастро и Хорхе Карбахаль, которые проходили службу в управлении пожарной охраны.

Министр национальной безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива также опубликовала в соцсетях сообщение, в котором выразила «соболезнования семьям, друзьям, близким и коллегам погибших в авиакатастрофе в Сан-Хуане».

В Аргентинском подразделении по борьбе с лесными пожарами (AFE) заявили, что разбившийся вертолет использовался для тренировочного полета в Сан-Хуане и планировался к отправке в соседнюю провинцию Ла-Риоха для оказания поддержки в тушении лесного пожара.

В ведомстве также отметили, что последний сеанс связи с вертолетом состоялся в 10:26 по местному времени. Впоследствии другое воздушное судно, находившееся в этом районе, обнаружило обломки и сообщило о случившемся властям.

