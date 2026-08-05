Прокуратура французской столицы проводит расследование в связи с инцидентом

На дне реки Сена во Франции обнаружены человеческие останки Прокуратура французской столицы проводит расследование в связи с инцидентом

На дне реки Сена в столице Франции, Париже обнаружены человеческие кости.

Как сообщает газета Le Parisien, останки были замечены 2 августа во время учений сил безопасности на Сене в районе порта Бурдонне в 7-м округе Парижа.

Обнаружившие человеческие останки сотрудники сообщили о находке в Управление полиции Парижа.

Водолазы подняли несколько сильно поврежденных костей, среди которых оказалась нижняя челюсть с сохранившимися зубами. Прокуратура французской столицы проводит расследование в связи с инцидентом.

Прокуратура Парижа сообщила, что после предварительного исследования останков было начато расследование для установления точной причины смерти.

В августе 2025 года в Сене также были обнаружены тела четырех мужчин.