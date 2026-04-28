На госгранице Беларуси и Польши прошел обмен задержанными по формуле «пять на пять» В переговорном процессе по обмену приняли участие спецорганы семи государств

На государственной границе между белорусской и польской сторонами прошла операция по обмену пяти лиц, осужденных в Беларуси и РФ «за шпионаж», на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств.

Как сообщило БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности (КГБ) Беларуси во вторник, 28 апреля, обмен стал кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам участников обмена, переговоры начались еще в сентябре 2025 года. Отправной точкой к их организации послужило обращение к главе белорусского государства отдельных лидеров «дружественных» Беларуси стран, следует из сообщения.

Отмечается, что Лукашенко отдал соответствующие поручения КГБ и лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов.

В период закрытых переговоров между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши в силу различной заинтересованности возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран. В конечном итоге в нем участвовали спецорганы семи государств.

Благодаря взвешенной позиции и нацеленности сторон на поиск взаимовыгодных решений, удалось преодолеть разногласия и достичь положительного результата.

В результате операции десять граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями.

Среди возвращенных на родину - граждане Беларуси, России и других стран СНГ. «Среди освобожденных в том числе граждане Беларуси, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны. Судьба этих людей на всех этапах их деятельности на особом контроле у Александра Лукашенко», - следует из публикации.

Президентом даны конкретные поручения председателю КГБ Ивану Тертелю оказать всю необходимую помощь гражданам, освобожденным в результате обмена, проявившим высокий профессионализм, стойкость и мужество при выполнении задач в интересах государства.

Комитет государственной безопасности Беларуси выражает благодарность и отмечает особый вклад ФСБ России в реализацию мероприятий, высокий уровень взаимодействия с руководством и личным составом российской спецслужбы при решении наиболее сложных вопросов, возникавших в ходе подготовки операции, благодаря чему удалось достичь положительного результата.

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше, а также супруга российского военного из Приднестровья возвращаются в РФ в результате обмена, сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

«В результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны - российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах», - следует из сообщения.

Отмечается, что россияне были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.