На выступлении на «Евровидении» Израиль встретили криками «остановите геноцид» Выступление представительницы Израиля на «Евровидении» Ноам Беттан сопровождалось протестами

Представительница Израиля на конкурсе «Евровидение-2026» Ноам Беттан во время выступления в первом полуфинале была освистана зрителями и столкнулась с протестами против участия Израиля в конкурсе.

70-й конкурс «Евровидение» в этом году проходит в столице Австрии Вене. Первый полуфинал состоялся на арене Wiener Stadthalle.

Израильская певица Ноам Беттан, выступавшая под 10-м номером, вызвала недовольство части зрителей в зале. Во время ее выступления звучали лозунги «Остановите геноцид», которые также были слышны в прямом эфире.

Некоторые зрители развернули палестинские флаги, выражая солидарность с жителями Газы. Участники акции писали на себе лозунги «Свободная Палестина», рисовали палестинские флаги и скандировали антиизраильские лозунги. Сообщается, что протестующих силой вывели из зала.

Накануне полуфинала в центре Вены также прошли акции против участия Израиля в конкурсе. В городе были усилены меры безопасности.

В первой части полуфинала выступили представители Молдовы, Швеции, Хорватии, Греции, Португалии, Грузии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Израиля, Бельгии, Литвы, Сан-Марино, Польши и Сербии.

По итогам голосования в финал вышли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Португалия, Грузия, Черногория, Эстония и Сан-Марино завершили участие в конкурсе.

Второй полуфинал состоится 14 мая, финал — 16 мая.

Тем временем страны, выступившие против участия Израиля, отказались транслировать полуфинал и провели эфиры и мероприятия в поддержку Палестины.

В Брюсселе прошел альтернативный концерт под названием «Единство ради Палестины — нет сцены для геноцида», организованный в знак протеста против участия Израиля в «Евровидении».

Словенская государственная телерадиокомпания RTV SLO вместо трансляции конкурса показала документальные фильмы о Газе в рамках программы «Голоса Палестины».

Ранее представительница Израиля Ноам Беттан публиковала видеоролики с призывом «Голосуйте за Израиль 10 раз». После этого директор конкурса «Евровидение» Мартин Грин заявил, что организаторы потребовали удалить эти материалы, поскольку подобные призывы противоречат правилам конкурса.

По словам Грина, Европейский вещательный союз направил израильскому вещателю KAN официальное предупреждение и продолжит внимательно следить за всей рекламной деятельностью.

Европейский вещательный союз подвергался критике за «двойные стандарты» после того, как отстранил Россию от участия в конкурсе с 2022 года из-за войны в Украине, но не принял аналогичного решения в отношении Израиля.

После решения EBU допустить Израиль к участию в «Евровидении-2026» Испания, Словения, Ирландия, Исландия и Нидерланды объявили о бойкоте конкурса.

На фоне критики EBU также отменил запланированный к 70-летию конкурса специальный «Европейский тур», сославшись на «непредвиденные трудности».

Победитель «Евровидения-2024» швейцарский артист Nemo и победитель конкурса 1994 года ирландский исполнитель Чарли Макгеттиган заявили, что вернут свои награды в знак протеста против участия Израиля.