На вулкане Этна в Италии вновь произошло мощное извержение Выброс пепла нарушил работу аэропорта Катании, прибывающие рейсы временно приостановлены

На юге Италии вновь усилилась вулканическая активность на Этне — одном из самых активных вулканов страны.

Вулканическая активность продолжилась после образования 26 июня трещины в кратере Вораджине на вершине Этны.

По данным местных источников, после утреннего извержения в кратере Вораджине начался интенсивный выброс вулканического пепла.

Как сообщили в Обсерватории Этны Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), выброс пепла начался около 07:45 по местному времени, а к 08:45 его интенсивность значительно возросла.

По оценке INGV, столб пепла поднялся на высоту около 1,5 км. Согласно метеорологическим данным, в ближайшие несколько часов облако пепла сместится в южном направлении.

Из-за высокого столба пепла были нарушены полеты гражданской авиации.

Компания SAC, управляющая международным аэропортом Катании имени Винченцо Беллини (Фонтанаросса), сообщила, что из-за продолжающейся вулканической активности на Этне временно приостановлен прием прибывающих рейсов. При этом вылеты из Катании осуществляются в ограниченном режиме.

Пассажирам также рекомендовали перед поездкой в аэропорт уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Этна считается самым высоким действующим вулканом континентальной Европы, его высота составляет около 3,3 тыс. метров.