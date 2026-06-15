На востоке США около 80 млн человек предупредили о сильных штормах

Ecem Şahinli Ögüç, Marina Mussa
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
В восточной части США предупреждения о сильных штормах объявлены для примерно 80 млн человек в регионе, простирающемся от штата Джорджия до штата Мэн.
Как сообщает ABC News, на востоке страны ожидаются сильный ветер, град, ливни и штормовая погода.
Власти предупредили, что непогода может затронуть Нью-Йорк, Олбани, Питтсбург, Филадельфию, а также столицу США Вашингтон. В зоне риска могут оказаться около 80 млн человек.
Между тем на юге страны сохраняются предупреждения о жаркой погоде. Для южной части Джорджии и района Флорида-Панхандл объявлено предупреждение о высоких температурах.
В западном штате Калифорния из-за волны жары также объявлен «красный уровень» опасности.