На востоке страны ожидаются сильный ветер, град, ливни и штормовая погода

На востоке США около 80 млн человек предупредили о сильных штормах На востоке страны ожидаются сильный ветер, град, ливни и штормовая погода

В восточной части США предупреждения о сильных штормах объявлены для примерно 80 млн человек в регионе, простирающемся от штата Джорджия до штата Мэн.

Как сообщает ABC News, на востоке страны ожидаются сильный ветер, град, ливни и штормовая погода.

Власти предупредили, что непогода может затронуть Нью-Йорк, Олбани, Питтсбург, Филадельфию, а также столицу США Вашингтон. В зоне риска могут оказаться около 80 млн человек.

Между тем на юге страны сохраняются предупреждения о жаркой погоде. Для южной части Джорджии и района Флорида-Панхандл объявлено предупреждение о высоких температурах.

В западном штате Калифорния из-за волны жары также объявлен «красный уровень» опасности.