На востоке Москвы произошел крупный пожар

Складируемые отделочные материалы загорелись на Амурской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Амурская, д. 2, к. 1. Происходит возгорание складируемых отделочных материалов на открытой площадке", - говорится в сообщении.

Позже в оперативных службах сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 300 кв. м. Там уточнили, что пожар происходит на открытой площадке под СВХ, где загорелись лакокрасочные и складируемые строительные материалы.

Как передает столичный департамент транспорта, "движение транспорта по Северо-Восточной хорде перекрыто в обе стороны". Водителей просят выбирать пути объезда.

Для тушения пожара в районе Амурской улицы в Москве направили пожарный поезд. Об этом сообщает Московская железная дорога.

"Для помощи в тушении пожара в районе Амурской улицы г. Москвы направлен пожарный поезд. В его составе 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале.

Отмечается, что угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.

В свою очередь в столичной прокуратуре добавили, что Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление причин возгорания и ход процессуальной проверки.