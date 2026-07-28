Власти объявили экстренное предупреждение и эвакуацию для жителей близлежащих районов

На военной базе США в Южной Корее произошла утечка белого фосфора Власти объявили экстренное предупреждение и эвакуацию для жителей близлежащих районов

В военной базе США в южнокорейском городе Пхентхэк в нескольких десятках километров от Сеула произошла утечка белого фосфора из двух боеприпасов.

Как сообщает агентство Yonhap, утечка белого фосфора произошла на авиабазе Осан около 17:00 по местному времени.

Мэрия Пхентхэка разослала экстренное предупреждение с призывом укрыться и беречь кожу, но через 36 минут отменила тревогу, признав обстановку безопасной.

В радиусе от 300 до 500 метров вокруг базы силами правопорядка было организовано оцепление, перекрыто движение пешеходов и изменены маршруты транспортных средств.

В армии США заявили, что оцепление было установлено «в связи с инцидентом и из соображений чрезвычайной предосторожности». В ведомстве отметили, что ситуация находится под строгим контролем.

Температура горения фосфора превышает 800–1300 °C. При контакте с воздухом воспламеняется самостоятельно и горит ослепительным пламенем, выделяя густой белый дым. Вызывает тяжелейшие глубокие ожоги тканей и костей.