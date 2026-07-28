На военной базе США в Южной Корее произошла утечка белого фосфора

Ahmet Furkan Mercan, Ulviyya Amoyeva
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
В военной базе США в южнокорейском городе Пхентхэк в нескольких десятках километров от Сеула произошла утечка белого фосфора из двух боеприпасов.
Как сообщает агентство Yonhap, утечка белого фосфора произошла на авиабазе Осан около 17:00 по местному времени.
Мэрия Пхентхэка разослала экстренное предупреждение с призывом укрыться и беречь кожу, но через 36 минут отменила тревогу, признав обстановку безопасной.
В радиусе от 300 до 500 метров вокруг базы силами правопорядка было организовано оцепление, перекрыто движение пешеходов и изменены маршруты транспортных средств.
В армии США заявили, что оцепление было установлено «в связи с инцидентом и из соображений чрезвычайной предосторожности». В ведомстве отметили, что ситуация находится под строгим контролем.
Температура горения фосфора превышает 800–1300 °C. При контакте с воздухом воспламеняется самостоятельно и горит ослепительным пламенем, выделяя густой белый дым. Вызывает тяжелейшие глубокие ожоги тканей и костей.