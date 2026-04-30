Израильская армия вмешалась в деятельность Global Sumud, направляюшейся с гуманитарной помощью в сектор Газа

На борту международной флотилии Global Sumud находится сестра президента Ирландии Израильская армия вмешалась в деятельность Global Sumud, направляюшейся с гуманитарной помощью в сектор Газа

Израильская армия вмешалась в деятельность Международной флотилии Global Sumud, направляюшейся с гуманитарной помощью в сектор Газа. На борту находилась Маргарет Коннолли — сестра президента Ирландии Кэтрин Коннолли.

Как сообщает газета Irish Independent, израильские военные поднялись на некоторые суда флотилии, следовавшие у берегов острова Крит.

По информации активистов, израильские военнослужащие на скоростных катерах приблизились к судам, после чего высадились на некоторые из них и под угрозой оружия заставили активистов подняться на палубу.

Активисты на борту пытались избежать обнаружения, отключив освещение, однако заявили, что ожидали вмешательства.

В видеосообщении Маргарет Коннолли, находившаяся на судне в спасательном жилете, обратилась к правительству Ирландии с призывом.

«Пожалуйста, добейтесь прекращения использования аэропорта Шаннон американской армией. Прекратите использование нашего аэропорта для бомбардировок Газы и Палестины», — заявила она.

Подчеркнув, что они поддерживают народ Палестины, Коннолли добавила: «Если этой ночью на нас нападут и похитят, мы требуем освобождения как нас самих, так и палестинских заключенных. Мы выполняем мирную миссию и не сделали ничего плохого».

Коннолли, работающая врачом общей практики в Ирландии, присоединилась к одному из судов, отправившихся 26 апреля из Сицилии в Газу в рамках международной флотилии, с целью доставки гуманитарной помощи и выражения протеста против израильской блокады.

Международная флотилия Global Sumud

«Весенняя миссия 2026 года» международной флотилии, целью которой является прорыв блокады Газы и доставка гуманитарной помощи, завершила последние приготовления на итальянском острове Сицилия и вышла в Средиземное море 26 апреля.

Во время первой попытки флотилии в сентябре 2025 года израильские военные незаконно остановили ее в международных водах Средиземного моря, силой поднялись на суда, задержали добровольцев и доставили их в Израиль.