Численность населения сократится до примерно 445 миллионов человек в 2050 году и до 398,8 миллиона человек в 2100 году, что будет примерно на 11,7 процента ниже сегодняшнего уровня

Начиная с 2029 года население ЕС начнёт сокращаться Численность населения сократится до примерно 445 миллионов человек в 2050 году и до 398,8 миллиона человек в 2100 году, что будет примерно на 11,7 процента ниже сегодняшнего уровня

С 2029 года численность населения стран Европейского союза (ЕС) начнёт сокращаться, а доля пожилого населения будет стремительно расти.

Опубликован доклад, подготовленный Еврокомиссией, под названием «Демографические изменения в ЕС: понимание изменений и адаптация к их последствиям».

В докладе напоминается, что в 1960 году численность населения ЕС составляла 354,5 млн человек, а к началу 2025 года она достигла 450,6 млн, при этом темпы роста населения в последние годы заметно замедлились.

По прогнозам, численность населения ЕС достигнет пика в 453,3 млн человек в 2029 году, после чего, как ожидается, начнется длительный процесс снижения.

Авторы отчета предполагают, что численность населения Союза сократится до примерно 445 миллионов человек в 2050 году и до 398,8 миллиона человек в 2100 году, что будет примерно на 11,7 процента ниже сегодняшнего уровня.

В отчете напоминается, что естественный прирост населения в ЕС, определяемый разницей между рождаемостью и смертностью, с 2012 года является отрицательным, и отмечается, что рост населения в последние годы в значительной степени обусловлен миграцией.

Также обращается внимание на быстрое старение населения Европы и сообщается, что к 2025 году средний возраст в ЕС повысится до 44,9 лет.

Страной с самой молодой структурой населения в ЕС является Ирландия (средний возраст — 39,6), а страной с самым пожилым населением — Италия (средний возраст — 49,1).

Тенденция к старению населения в ближайшие годы еще более ускорится: ожидается, что к 2100 году медианный возраст достигнет 51,5 года, а доля людей в возрасте 65 лет и старше, составляющая сегодня примерно пятую часть населения, к 2050 году приблизится к одной трети.

В отчете прогнозируется, что доля населения в возрасте 80 лет и старше вырастет с нынешних 6% до более чем 15% к 2100 году.

В 2025 году на каждые 100 человек трудоспособного возраста в ЕС приходилось 34 пожилых человека, и прогнозируется, что к 2050 году это соотношение превысит 50, а к 2100 году — 60.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, благодаря улучшению медицинского обслуживания и условий жизни, к 2024 году увеличилась до 81,5 года.

В отчете указано, что средняя продолжительность жизни у женщин составляет 84,1 года, а у мужчин — 78,9 года. К 2100 году продолжительность жизни у женщин превысит 90 лет, а у мужчин — 86 лет.