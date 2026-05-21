Начальник Генштаба Пакистана посетит Тегеран для проведения переговоров

Начальник Генерального штаба Пакистана Асим Мунир, как ожидается, посетит Иран.

Как сообщает иранское агентство ISNA, 21 мая Мунир проведет ряд встреч в Тегеране, столице Ирана, в рамках продолжающихся переговоров, связанных с посреднической ролью Пакистана в диалоге между Ираном и США.

Накануне в Тегеране с визитом находился министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви, который участвует в дипломатическом процессе между Ираном и США в качестве посредника.

Во время своего второго за неделю визита в Тегеран Накви провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и иранским коллегой Эскандаром Момени.