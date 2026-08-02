Каждый квадратный метр нашей земли — это наше право - подчеркнул Рудольф Хейкель

Начальник Генштаба Ливана: Израиль не сможет продолжать оккупацию ни на одном участке нашей территории Каждый квадратный метр нашей земли — это наше право - подчеркнул Рудольф Хейкель

Начальник Генерального штаба Ливана Рудольф Хейкель заявил, что Ливан не признает оккупацию Израилем какой-либо части ливанской территории, и сообщил, что, несмотря на все трудности, армия будет и впредь содействовать возвращению граждан в свои районы.



Согласно заявлению ливанской армии, Хейкель посетил воинские части на юге Ливана по случаю Дня армии.



Отметив, что Ливан черпает свою силу в армии, Хейкель, говоря о присутствии Израиля на ливанской территории, заявил: «Каждый квадратный метр нашей земли — это наше право. Мы отвергаем продолжение израильской оккупации любой части нашей территории».



Он подчеркнул: «Несмотря на все трудности, мы будем и впредь стоять рядом с нашим народом и сопровождать его возвращение в свои районы», отметив, что они верят в единую, неделимую родину, границы которой защищает и стабильность которой обеспечивает единственная армия.



- ⁠Атаки Израиля на Ливан и процесс установления перемирия



2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявило, что в ходе этого процесса число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 24 апреля сообщил, что срок 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, продлен на 3 недели.



По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, было решено продлить перемирие на 45 дней с 17 мая.



Министерство здравоохранения Ливана в своём последнем заявлении сообщило, что в результате нападений, совершённых Израилем на страну с 2 марта, погибли 4 333 человека.



Между тем, 26 июня в Вашингтоне, по итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, между Ливаном и Израилем было подписано рамочное соглашение.