Начальник генштаба Израиля уволил прокурора, раскрывшего случай изнасилования палестинской пленницы

Начальник Генерального штаба Израиля Эяль Замир официально отстранил от должности и исключил из армии бывшего военного прокурора Йифат Томер-Йерушалми за то, что она раскрыла информацию об изнасиловании на военной базе Сде-Тейман палестинской пленницы, захваченной в Газе в 2024 году.

В заявлении израильской армии отмечается, что решение было принято после усиления «подозрений» в причастности Йерушалми к данному инциденту.

В заявлении указывается, что в связи с продолжающимся уголовным делом в отношении Йерушалми, которая ранее была отстранена от должности, было принято окончательное решение об ее отстранении и исключении из армии.

В заявлении отмечается, что Йерушалми не сможет получить право на завершение «срока службы» в израильской армии, а решение о лишении его звания будет принято в зависимости от результатов уголовного дела.

Кац поздравил Замира с принятым решением

Между тем министр обороны Израиля Исраэль Кац поздравил начальника Генерального штаба Замира в связи с исключением Йерушалми из армии.

В заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании X, Кац утверждал, что, несмотря на опубликованные видеозаписи, инцидент с изнасилованием палестинского пленника из Газы на военной базе Сде-Теиман является «клеветой».

Кац сообщил, что обратился к генеральному прокурору Израиля с просьбой приговорить Йерушалми к многолетнему тюремному заключению.

Опубликованы видеозаписи изнасилования в Сде-Теймане

Израильский телеканал «Канал 12» опубликовал видеозаписи, на которых видно, как в Сде-Теймане изнасиловали палестинского пленника, захваченного в Газе.

В отношении солдат было возбуждено расследование по таким обвинениям, как «пытки, извращения, покушение на нарушение телесной неприкосновенности», и было указано, что 9 солдат были задержаны.

В связи с этими новостями в июле 2024 года ультраправая группа собралась перед центром содержания под стражей и устроила демонстрацию.

В тот момент, когда подозреваемых солдат собирались задержать, ультраправые, среди которых были и депутаты, совершили налет на военную базу Сде-Тейман.

В то время как судебный процесс над израильскими солдатами продолжался, бывший главный военный прокурор Ифиат Томер-Йерушалми, обвиняемая в утечке в прессу видеозаписей с изнасилованиями, совершенными израильскими солдатами, была задержана в начале ноября 2025 года, и в отношении нее было возбуждено расследование.

Йерушалми ушла в отставку под давлением ультраправых министров.

Дело Сде-Тейман, в рамках которого проходил суд над израильскими солдатами, было закрыто 12 марта на фоне атак на Иран, а в апреле было одобрено возвращение в армию резервистов, причастных к случаю изнасилования на военной базе Сде-Тейман.