Начальник Генштаба ВС РФ проверил войска, задействованные в боевых действиях в Украине

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», задействованными в боевых действиях в Украине.

Как сообщает пресс- служба Минобороны РФ, «на командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач».

В завершении работы Герасимов вручил награды «наиболее отличившимся» военнослужащим, - отметили в МО РФ.

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что группировка войск «Запад» «ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км».

«Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана - крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города» - утверждает Герасимов.

По его словам, соединения 6-й армии «развивают наступление в западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково».

Под контроль соединения 1-й танковой армии перешел населенный пункт Боровая, - отметил начальник Генштаба.

После взятия под контроль Луганской области 20-я армия «наступает на широком фронте на запад в Харьковской области», - утверждает Герасимов.

Кроме того, взята под контроль Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке, - добавил он.