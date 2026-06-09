Встреча состоялась на фоне продолжающихся атак Израиля по Ливану, несмотря на предупреждения Ирана

Начальники генштабов Пакистана и Ливана обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности Встреча состоялась на фоне продолжающихся атак Израиля по Ливану, несмотря на предупреждения Ирана

Начальник Генерального штаба Пакистана Асим Мунир провел переговоры со своим ливанским коллегой, генералом Рудольфом Хейкалом, прибывшим в страну с официальным визитом. Стороны обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности и оборонное сотрудничество.

Согласно заявлению пакистанской армии, два командующих встретились в штаб-квартире Генерального штаба в Равалпинди.

Мунир и Хейкал рассмотрели ситуацию в сфере региональной безопасности, вопросы, представляющие взаимный интерес, оборонное сотрудничество между двумя странами, а также пути развития военных связей.

В ходе встречи основное внимание было уделено профессиональному взаимодействию, сотрудничеству в области подготовки кадров и укреплению институциональных связей между вооруженными силами двух стран.

Генерал Мунир вновь подтвердил, что Пакистан придает значение давним и дружественным отношениям с Ливаном, и подчеркнул приверженность Исламабада расширению оборонного сотрудничества с ливанскими вооруженными силами.

Генерал Хейкал, в свою очередь, высоко оценил вклад Пакистана в обеспечение региональной безопасности, стабильности и поддержание международного мира.

Встреча состоялась на фоне продолжающихся атак Израиля по Ливану, несмотря на предупреждения Ирана.

Подразделение вооруженных сил Ирана, отвечающее за ведение войны, штаб «Хатем аль-Анбия» - накануне объявило о прекращении военных операций против Израиля, однако предупредило, что в случае продолжения израильских атак по Ливану последует более жесткий ответ.

Израильские СМИ, в свою очередь, утверждали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа согласился прекратить атаки по Ирану, однако удары по Ливану будут продолжены «со всей силой».