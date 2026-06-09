Начальники генштабов Пакистана и Ливана обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности

Muhammet Nazım Taşcı, Marina Mussa
09 Июня 2026•Обновить: 09 Июня 2026
Начальник Генерального штаба Пакистана Асим Мунир провел переговоры со своим ливанским коллегой, генералом Рудольфом Хейкалом, прибывшим в страну с официальным визитом. Стороны обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности и оборонное сотрудничество.
Согласно заявлению пакистанской армии, два командующих встретились в штаб-квартире Генерального штаба в Равалпинди.
Мунир и Хейкал рассмотрели ситуацию в сфере региональной безопасности, вопросы, представляющие взаимный интерес, оборонное сотрудничество между двумя странами, а также пути развития военных связей.
В ходе встречи основное внимание было уделено профессиональному взаимодействию, сотрудничеству в области подготовки кадров и укреплению институциональных связей между вооруженными силами двух стран.
Генерал Мунир вновь подтвердил, что Пакистан придает значение давним и дружественным отношениям с Ливаном, и подчеркнул приверженность Исламабада расширению оборонного сотрудничества с ливанскими вооруженными силами.
Генерал Хейкал, в свою очередь, высоко оценил вклад Пакистана в обеспечение региональной безопасности, стабильности и поддержание международного мира.
Встреча состоялась на фоне продолжающихся атак Израиля по Ливану, несмотря на предупреждения Ирана.
Подразделение вооруженных сил Ирана, отвечающее за ведение войны, штаб «Хатем аль-Анбия» - накануне объявило о прекращении военных операций против Израиля, однако предупредило, что в случае продолжения израильских атак по Ливану последует более жесткий ответ.
Израильские СМИ, в свою очередь, утверждали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа согласился прекратить атаки по Ирану, однако удары по Ливану будут продолжены «со всей силой».