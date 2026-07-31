ХАМАС пока не выступил с официальным заявлением по этому вопросу

Национальный комитет по управлению Газой заявил о готовности взять на себя ответственность за сектор ХАМАС пока не выступил с официальным заявлением по этому вопросу

Национальный комитет по управлению Газой сообщил о завершении институциональной и оперативной подготовки к принятию на себя управления сектором Газа.

Комитет выступил с заявлением после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по реализации следующего этапа прекращения огня в Газе, а Совет мира по Газе сообщил, что движение ХАМАС согласилось с подробной дорожной картой.

«Мы приветствуем объявленный прогресс по дорожной карте и начало процесса ее реализации. Это важный поворотный момент для жителей Газы. Наш главный приоритет - добиться того, чтобы эти договоренности были преобразованы в конкретные шаги, которые непосредственно отразятся на жизни населения», - говорится в заявлении.

В комитете отметили, что в последние месяцы завершили институциональную и оперативную подготовку к принятию управления сектором Газа, восстановлению основных услуг, укреплению верховенства закона, облегчению доставки гуманитарной помощи и организации восстановительных работ.

Подчеркивается, что Национальный комитет готов в полном объеме выполнять возложенные на него обязанности.

Согласно заявлению, в соответствии с планом Трампа по Газе и резолюцией Совета Безопасности ООН №2803 задачей комитета станет служение жителям сектора через эффективную, прозрачную и подотчётную палестинскую администрацию, действующую по принципу «одна власть, один закон и единая система безопасности».

ХАМАС пока не выступил с официальным заявлением по этому вопросу.

План Трампа по Газе

Белый дом 16 января объявил об утверждении структур переходного управления в секторе Газа.

В их число вошли Совет мира, Исполнительный совет Газы, Национальный комитет по управлению Газой, также называемый технократическим правительством, и Международные стабилизационные силы.

Первое заседание Совета мира по Газе состоялось 19 февраля в Институте мира в Вашингтоне под председательством президента США Дональда Трампа.

Этот шаг был предпринят в рамках второго этапа состоящего из 20 пунктов плана Трампа, направленного на прекращение войны в Газе. План также получил поддержку Совета Безопасности ООН в резолюции №2803 от 17 ноября 2025 года.

Реализация плана началась после разрушительных атак Израиля, начатых 8 октября 2023 года при поддержке США. В результате погибли более 73 тысяч человек, свыше 173 тысяч получили ранения, а около 90% гражданской инфраструктуры разрушено.

По оценкам ООН, восстановление сектора Газа может обойтись примерно в 70 млрд долларов.