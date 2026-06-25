Национальный избирательный совет Колумбии объявил президентом Абелардо де ла Эсприэлью

Национальный избирательный совет (CNE) Колумбии официально объявил победителем президентских выборов, состоявшихся 21 июня, правого кандидата Абелардо де ла Эсприелью (Abelardo de la Espriella), признав его избранным президентом страны.

Исполняющий обязанности регистратора по избирательным вопросам Хайме Эрнандо Суарес официально заявил, что Абелардо де ла Эсприелья избран президентом Колумбии на период 2026–2030 годов, а Хосе Мануэль Рестрепо — вице-президентом.

«Сегодня CNE завершил один из важнейших и исторических этапов нашей демократии: национальный подсчет голосов по второму туру президентских выборов окончательно завершен. Хочу подчеркнуть, что проведенная всеобщая сверка результатов — это не просто бюрократическая процедура, а максимально тщательное подтверждение воли народа», - заявил председатель CNE Кристиан Кирос в ходе церемонии объявления результатов.

Во втором туре выборов кандидат от движения «Защитники Родины» (исп. Defensores de la Patria) правый политик Эсприелья набрал 49,66% голосов, а его соперник, левый кандидат от правящей коалиции «Исторический пакт» Иван Сепеда — 48,70%.

Эсприелья, официально признанный CNE избранным президентом, вступит в должность 7 августа, сменив действующего президента Густаво Петро.

Абелардо де ла Эсприелья

Абелардо де ла Эсприэлья позиционирует себя как сторонник президента США Дональда Трампа и называет себя «Эль Тигро». Выдвинул свою кандидатуру в июле 2025 года, создав собственное политическое движение, чтобы не допустить продолжения власти левых сил во главе с президентом Петро и его преемником, сенатором Сепедой.

Около 20 лет назад Эсприелья участвовал в мирных переговорах между правительством бывшего президента Альваро Урибе и ультраправой военизированной группировкой «Объединенные силы самообороны Колумбии» (AUC).

Среди клиентов колумбийского юриста и предпринимателя Абелардо де ла Эсприэльи числится венесуэльский бизнесмен Алекс Сааб, который, по имеющимся данным, входил в ближайшее окружение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и недавно был экстрадирован в США по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций.

Напряженная предвыборная кампания в Колумбии сопровождалась серьезными обвинениями. Левый кандидат Иван Сепеда открыто критиковал своего соперника, юриста и бизнесмена Абелардо де ла Эсприэлью, указывая на его прошлое. Сепеда обвинял де ла Эсприэлью в связях с военизированными группировками и заявлял, что в начале 2000-х годов тот оказывал им юридическую и политическую поддержку.

Среди ключевых обещаний Эсприельи — строительство 10 «мега-тюрем», отказ от политики «Полного мира» (Paz Total), проводимой правительством Петро, и ужесточение стратегии безопасности с упором на военные методы в борьбе с наркотрафиком и вооруженными группировками.

Абелардо де ла Эсприелья проводил предвыборные митинги за пуленепробиваемым стеклом, утверждая, что ему угрожают убийством.