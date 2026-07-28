В регуляторе отметили необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий для обеспечения ценовой стабильности в экономике

Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 12,00% В регуляторе отметили необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий для обеспечения ценовой стабильности в экономике

Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 12,00%, сообщила пресс-служба регулятора во вторник, 28 июля.

«Правление Национального банка Кыргызской Республики 27 июля 2026 года приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 12,00 процента. Решение вступает в силу с 28 июля 2026 года», - следует из публикации на сайте Банка.

Регулятор отметил, что складывающиеся тенденции в глобальной экономике на фоне конфликта на Ближнем Востоке продолжают оказывать воздействие на инфляционные процессы в Кыргызской Республике. «Колебания цен на мировых рынках продовольствия, риски сбоев в поставках нефтепродуктов через Ормузский пролив и связанный с этим ценовой шок на мировом рынке нефти остаются одними из ключевых факторов роста стоимости импортируемых в страну товаров», - пояснили в банке.

Отмечается, что показатель инфляции в Кыргызской Республике с начала года накопительно составил 6,5 процента (в годовом выражении – 11,3 процента).

На фоне внешнего влияния в структуре сложившейся инфляции продовольственный компонент и горюче-смазочные материалы демонстрировали наибольшее повышение цен, формируя также вторичные эффекты и тем самым отражаясь на ценах других видов товаров и услуг потребительской корзины населения, следует из публикации.

Вместе с тем цены на услуги остаются повышенными в результате проводимых реформ по фискализации налоговых процедур в сфере гостиниц и ресторанов, которые в последующем переносят свои возникшие издержки на стоимость услуг, отметили в Нацбанке Кыргызстана.

Все сектора экономики демонстрируют положительную динамику

«В экономике Кыргызской Республики отмечается рост внутреннего спроса в результате продолжающегося увеличения реальных доходов населения. Вместе с тем наблюдается высокая инвестиционная активность главным образом в секторе строительства. Практически все сектора экономики демонстрируют положительную динамику, обуславливая двузначные показатели реального ВВП страны на уровне 11,9%», - заявили в регуляторе.

Отмечается, что в связи с усилением с начала 2026 года геополитической нестабильности в мире и появлением новых шоков предложения Национальный банк ужесточил денежно-кредитные условия в целях минимизации воздействия внешних инфляционных факторов на экономику страны.

С мая 2026 года также были изменены тактические шаги в рамках проводимой монетарной политики и усилены меры по регулированию объема денег в экономике. На сегодняшний день межбанковский денежный и валютный рынки продолжают функционировать стабильно, при этом процентные ставки краткосрочного денежного рынка формируются вблизи учетной ставки Национального банка.

В регуляторе ожидают, что принимаемые меры будут способствовать усилению сберегательного поведения населения, сохранению покупательской способности национальной валюты и созданию предпосылок для замедления инфляции в стране до целевых значений 5-7% в среднесрочном периоде.

«Национальный банк продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции и считает необходимым на текущий момент сохранить денежно-кредитные условия жесткими для обеспечения в экономике ценовой стабильности в среднесрочном периоде», - следует из текста.

Следующее плановое заседание Правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 24 августа.