Нацагентство Кыргызстана по инвестициям: Товарооборот с Узбекистаном превысил $1,2 млрд Кыргызстан ставит задачу довести товарооборот с Узбекистаном до $2 млрд, заявил глава агентства Равшанбек Сабиров

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном уже превысил 1,2 млрд долларов, а в ближайшей перспективе стороны намерены довести его до 2 млрд долларов.



Об этом на кыргызско-узбекском бизнес-форуме заявил глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров, передает КАБАР во вторник, 28 июля.



По его словам, соответствующую задачу поставили президенты Кыргызстана и Узбекистана. «Убежден, что эта задача будет достигнута значительно быстрее, если мы будем создавать совместные производства, развивать промышленную кооперацию и вместе выходить на рынки третьих стран. Сегодня Узбекистан является для Кыргызстана одним из ключевых стратегических партнеров в инвестиционной сфере», - сказал Сабиров.

Кыргызско-узбекский бизнес-форум проходит в Бишкеке накануне государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, деловых кругов и предпринимательского сообщества двух стран. Участники обсуждают расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализацию совместных проектов.