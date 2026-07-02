TCG «Anadolu» служит примером того, как флоты НАТО развиваются для противодействия новым угрозам, сочетая традиционную морскую мощь с инновационными технологиями, - считает НАТО

НАТО: TCG Anadolu выполняет функции «плавучей базы БПЛА» и обеспечивает технологическое превосходство Альянса на море TCG «Anadolu» служит примером того, как флоты НАТО развиваются для противодействия новым угрозам, сочетая традиционную морскую мощь с инновационными технологиями, - считает НАТО

НАТО сообщило, что корабль TCG «Anadolu », принадлежащий ВМС Турции, выполняет функции «плавучей базы беспилотных летательных аппаратов» и обеспечивает Альянсу технологическое превосходство на море.

В сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X, отмечается, что TCG Anadolu является одним из крупнейших военных кораблей стран-членов Альянса.

В публикации подчеркивается, что TCG Anadolu выполняет функции «плавучей базы беспилотных летательных аппаратов» и обеспечивает НАТО технологическое превосходство на море.

В видео, приложенном к сообщению, напоминается, что вооружённые беспилотные летательные аппараты TB-3 могут взлетать с борта TCG «Anadolu», что это делает корабль «уникальным».

В видео отмечается, что TCG «Anadolu» служит примером того, как флоты НАТО развиваются для противодействия новым угрозам, сочетая традиционную морскую мощь с инновационными технологиями беспилотных летательных аппаратов.