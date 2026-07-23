Объем общего финансирования военно-политического блока в соответствии с планом увеличен до 6,5 млрд евро

НАТО утвердил план общего финансирования Альянса на 2027–2031 годы Объем общего финансирования военно-политического блока в соответствии с планом увеличен до 6,5 млрд евро

НАТО утвердил план общего финансирования Альянса на 2027–2031 годы, увеличив объем общего финансирования на 2027 год до 6,5 млрд евро.

План дает союзникам четкое, перспективное представление об ожидаемых потребностях НАТО в ресурсах и гарантирует, что общее финансирование будет соответствовать возросшему уровню амбиций альянса в условиях более сложной обстановки в сфере безопасности, заявили в военно-политическом блоке.

В рамках плана союзники утвердили верхние пределы финансирования на 2027 год для Военного бюджета НАТО, Гражданского бюджета и Программы инвестиций в безопасность.

Топливные цепочки поставок

Также сообщается, что Совет Североатлантического альянса отдельно утвердил План программы по созданию потенциала в области топливной цепочки поставок НАТО, в рамках которого предусмотрены инвестиции в размере 27 млрд евро.

Благодаря таким инвестициям будет модернизирована существующая инфраструктура хранения и распределения топлива в НАТО. «В рамках плана будут построены новые объекты, включая трубопроводы, в восточной и юго-восточной частях Альянса, что обеспечит поставки энергоносителей, необходимых для боевой готовности сил НАТО», - следует из заявления.

В альянсе подчеркнули, что совместное финансирование НАТО поддерживает потенциал и инфраструктуру, которые помогают обеспечивать безопасность около 1 млрд граждан.

Отмечается, что финансирование укрепляет сдерживание и оборону, делает возможными операции и миссии НАТО, поддерживает военную готовность и составляет основу консультативных процессов, а также процессов командования и управления Альянса.

Также в НАТО указали на то, что план предусматривает ресурсы для приоритетной поддержки Украины, включая Инициативу по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU), а также Совместный центр анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC).